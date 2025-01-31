Кордоба не боится трансферов «Зенита»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба сказал, что играет на высоком уровне и не боится «Зенита».
– В «Краснодаре» сейчас все отдаются на полную. Все понимают цели, которые стоят.
– «Зенит» делает трансферы, на бумаге становится сильнее.
– А мы не сильные?
– Сильные, но такие трансферы «Зенита» не пугают?
– Я футболист, который играет на высоком уровне. Почему я должен бояться «Зенита»?
- 31-летний Кордоба провел за «Краснодар» в этом сезоне 18 матчей, забил 8 голов, отдал 5 передач.
- В «Зенит» из «Ботафого» зимой перешел 24-летний вингер Луис Энрике.
- В прошлом году он провел за клуб из Рио-де-Жанейро 55 матчей, забил 12 голов, отдал 6 передач.
- По информации Transfermarkt, Луис Энрике обошелся «Зениту» в 33 миллиона евро.