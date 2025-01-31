Кордоба не боится трансферов «Зенита»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба сказал, что играет на высоком уровне и не боится «Зенита».

– В «Краснодаре» сейчас все отдаются на полную. Все понимают цели, которые стоят.

– «Зенит» делает трансферы, на бумаге становится сильнее.

– А мы не сильные?

– Сильные, но такие трансферы «Зенита» не пугают?

– Я футболист, который играет на высоком уровне. Почему я должен бояться «Зенита»?