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Кордоба не боится трансферов «Зенита»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба сказал, что играет на высоком уровне и не боится «Зенита».

– В «Краснодаре» сейчас все отдаются на полную. Все понимают цели, которые стоят.

– «Зенит» делает трансферы, на бумаге становится сильнее.

– А мы не сильные?

– Сильные, но такие трансферы «Зенита» не пугают?

– Я футболист, который играет на высоком уровне. Почему я должен бояться «Зенита»?

  • 31-летний Кордоба провел за «Краснодар» в этом сезоне 18 матчей, забил 8 голов, отдал 5 передач.
  • В «Зенит» из «Ботафого» зимой перешел 24-летний вингер Луис Энрике.
  • В прошлом году он провел за клуб из Рио-де-Жанейро 55 матчей, забил 12 голов, отдал 6 передач.
  • По информации Transfermarkt, Луис Энрике обошелся «Зениту» в 33 миллиона евро.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии (2)
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1738316586
Его трансфером второй году пугают всех,так что он привык к этому.
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raritet
1738318616
В самом деле почему сильнейшего игрока РПЛ должно , не то что , пугать , а вообще интересовать кто там , что там купил...
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