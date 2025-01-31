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  • Названа сумма трансфера Помазуна, частью сделки может стать 18-летний хавбек

Названа сумма трансфера Помазуна, частью сделки может стать 18-летний хавбек

Сумма трансфера вратаря Ильи Помазуна из ЦСКА в «Спартак» составит 1,5 миллиона евро. При этом частью сделки может стать переход в обратном направлении 18-летнего полузащитника Артема Пономарчука.

  • 28-летний Помазун не играл в этом сезоне и отсутствует на сборах ЦСКА.
  • В сентябре прошлого года футболиста отстраняли от тренировок с командой после интервью, в котором голкипер допустил свой переход в «Спартак».
  • Пономарчук в прошлом сезоне провел за «Спартак-2» 16 матчей в дивизионе Б Второй лиги, отдал 1 голевую передачу.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»

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