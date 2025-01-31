Вратарь ЦСКА перейдет в «Спартак»

«Спартак» достиг принципиальной договоренности о трансфере вратаря Ильи Помазуна из ЦСКА. В ближайшие дни стороны должны объявить о переходе игрока
По словам источников, дело осталось за формальной частью – подписанием всех документов о трансфере и контракта.
Агент Помазуна Алексей Сафонов прокомментировал информацию о переходе.
«Я не договаривался. Не знаю», – сказал агент.
- 28-летний Помазун не играл в этом сезоне и отсутствует на сборах ЦСКА.
- В сентябре прошлого года футболиста отстраняли от тренировок с командой после интервью, в котором голкипер допустил свой переход в «Спартак».
- Transfermarkt оценивает стоимость Помазуна в 1,2 миллиона евро.
- В постсоветской истории напрямую из ЦСКА в «Спартак» переходили Валерий Масалитин в 1994 году и Хесус Медина в 2023-м. Также Роман Еременко, у которого во время периода дисквалификации за использование допинга, истек срок контракта с красно-синими, после отбытия наказания подписал контракт с красно-белыми.