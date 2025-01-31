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Вратарь ЦСКА перейдет в «Спартак»

«Спартак» достиг принципиальной договоренности о трансфере вратаря Ильи Помазуна из ЦСКА. В ближайшие дни стороны должны объявить о переходе игрока

По словам источников, дело осталось за формальной частью – подписанием всех документов о трансфере и контракта.

Агент Помазуна Алексей Сафонов прокомментировал информацию о переходе.

«Я не договаривался. Не знаю», – сказал агент.

  • 28-летний Помазун не играл в этом сезоне и отсутствует на сборах ЦСКА.
  • В сентябре прошлого года футболиста отстраняли от тренировок с командой после интервью, в котором голкипер допустил свой переход в «Спартак».
  • Transfermarkt оценивает стоимость Помазуна в 1,2 миллиона евро.
  • В постсоветской истории напрямую из ЦСКА в «Спартак» переходили Валерий Масалитин в 1994 году и Хесус Медина в 2023-м. Также Роман Еременко, у которого во время периода дисквалификации за использование допинга, истек срок контракта с красно-синими, после отбытия наказания подписал контракт с красно-белыми.

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Источник: РБК

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Комментарии (4)
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FROLL007
1738310995
А где Свиногвардейчик? Ах да это же новость не про его команду. Он яростно болеет за Спартак. Там и ошивается или на ветках Зенита испражняется.
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Айболид
1738311430
Баловство всё это , пора им уже объединится и не пудрить людям мозги . Все в один загон . Да будет ЦеСпартакъ !
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Интерес
1738311932
Давно пора!Хоть в "Спартак",хоть в "Зенит"-куда угодно,для разгрузки платёжной ведомости.Если кто возьмёт.
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rash1959
1738312529
Не знаю, – сказал агент .... просто ох.... Тогда на... он нужен?
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