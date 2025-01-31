Вратарь ЦСКА перейдет в «Спартак»

«Спартак» достиг принципиальной договоренности о трансфере вратаря Ильи Помазуна из ЦСКА. В ближайшие дни стороны должны объявить о переходе игрока

По словам источников, дело осталось за формальной частью – подписанием всех документов о трансфере и контракта.

Агент Помазуна Алексей Сафонов прокомментировал информацию о переходе.

«Я не договаривался. Не знаю», – сказал агент.