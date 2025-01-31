Тарханов назвал сильнейшего руководителя в истории российского футбола

Заслуженный тренер России Александр Тарханов высказался о президенте ЦСКА Евгении Гинере.

«Евгений Гинер – сильнейший руководитель в истории российского футбола! Евгений Леннорович сделал ЦСКА одним из лучших клубов в России и Европе, выиграл Кубок УЕФА. При нем менеджмент был у армейцев очень сильный. Каких футболистов красно-синие привозили! А сейчас много стало ошибок…

На что в этом сезоне претендует команда? ЦСКА сложно будет выиграть РПЛ, но за медали побороться можно. Многое зависит от того, как клуб проведет зимнюю трансферную кампанию», – сказал Тарханов.