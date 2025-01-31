Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Тарханов назвал сильнейшего руководителя в истории российского футбола

Тарханов назвал сильнейшего руководителя в истории российского футбола

Заслуженный тренер России Александр Тарханов высказался о президенте ЦСКА Евгении Гинере.

«Евгений Гинер – сильнейший руководитель в истории российского футбола! Евгений Леннорович сделал ЦСКА одним из лучших клубов в России и Европе, выиграл Кубок УЕФА. При нем менеджмент был у армейцев очень сильный. Каких футболистов красно-синие привозили! А сейчас много стало ошибок…

На что в этом сезоне претендует команда? ЦСКА сложно будет выиграть РПЛ, но за медали побороться можно. Многое зависит от того, как клуб проведет зимнюю трансферную кампанию», – сказал Тарханов.

  • Гинер является президентом ЦСКА с февраля 2001 года.
  • Клуб занимает 6-е место в нынешнем сезоне РПЛ с 31 очком после 18 туров. Отставание от лидера составляет 8 баллов.

Новости по теме
Названа сумма трансфера Помазуна, частью сделки может стать 18-летний хавбек
Вратарь ЦСКА перейдет в «Спартак» 4
Президент «Урала» объяснил, почему в команду не вернется Помазун 1
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 09:30
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1738305411
Да, Ленорыч не рассчитал свои возможности.....в итоге, отжали можно сказать клуб у него(((
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 