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Отец Даку рассказал о будущем игрока в «Рубине»

Отец нападающего «Рубина» Мирлинда Даку Фехми заявил, что форвард не уйдет из казанского клуба зимой.

«Мирлинд принял решение остаться в «Рубине». Время на принятие решения о трансфере прошло. Сын остается в Казани.

Хочет ли он продлить контракт с клубом? У него соглашение действует еще полтора года, есть время подумать», – сказал Фехми Даку.

  • 27-летний Даку в этом сезоне провел за «Рубин» 19 матчей, забил 9 голов, отдал 5 передач.
  • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость Даку в 7 миллионов евро.
  • Им интересовались несколько клубов РПЛ.

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Источник: Sport24

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