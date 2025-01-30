Отец Даку рассказал о будущем игрока в «Рубине»

Отец нападающего «Рубина» Мирлинда Даку Фехми заявил, что форвард не уйдет из казанского клуба зимой.

«Мирлинд принял решение остаться в «Рубине». Время на принятие решения о трансфере прошло. Сын остается в Казани.

Хочет ли он продлить контракт с клубом? У него соглашение действует еще полтора года, есть время подумать», – сказал Фехми Даку.