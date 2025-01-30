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  • В «Пари НН» высказались о возможном переходе игрока команды в клуб Примеры

В «Пари НН» высказались о возможном переходе игрока команды в клуб Примеры

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов прокомментировал информацию об интересе «Хетафе» к уругвайскому вингеру Хуану Мануэлю Боселли.

«К Боселли проявляют интерес несколько клубов. Он один из лидеров «Пари НН». Пока мы не получали официальных предложений о трансфере от кого-либо.

Сейчас мы ведeм подготовку ко второй половине сезона. Этот период очень важный и ответственный. С учетом статуса игрока, клуб нужно заинтересовать реально весомым и серьeзным предложением, чтобы мы приняли решение о трансфере Боселли. Пока такого предложения у нас нет», – сказал Удальцов.

  • В этом сезоне 23-летний Боселли провел за «Пари НН» 19 матчей, забил 5 голов, отдал 1 передачу.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 900 тысяч евро.
  • Контракт игрока с нижегородским клубом рассчитан до лета 2026 года.

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Источник: Metaratings.ru

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