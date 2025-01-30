В «Пари НН» высказались о возможном переходе игрока команды в клуб Примеры

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов прокомментировал информацию об интересе «Хетафе» к уругвайскому вингеру Хуану Мануэлю Боселли.

«К Боселли проявляют интерес несколько клубов. Он один из лидеров «Пари НН». Пока мы не получали официальных предложений о трансфере от кого-либо.

Сейчас мы ведeм подготовку ко второй половине сезона. Этот период очень важный и ответственный. С учетом статуса игрока, клуб нужно заинтересовать реально весомым и серьeзным предложением, чтобы мы приняли решение о трансфере Боселли. Пока такого предложения у нас нет», – сказал Удальцов.