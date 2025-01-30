Генич заявил об отсутствии конфликта с Карпиным

Комментатор Константин Генич рассказал о взаимоотношениях с главным тренером «Ростова» и сборной России Валерием Карпиным.

– Нет никакого конфликта. Почему у меня должен быть конфликт, если он просто так считает, а я не должен его переубеждать. Он взрослый профессиональный состоявшийся человек, который может сравнивать работу комментаторов у нас и в Испании, он поработал и там, и там.

Если он что-то считает, это его точка зрения – это не конфликт, а полярность мнений. Просто через экран он высказался, потом высказались мы.

– На прошлом зимнем турнире он сказал тебе – жрешь? Что сейчас ответишь?

– Жру. Он меня увидит сейчас и спросит – нажрал? Я перестал двигаться, и, к сожалению, быстро прилипает вес.