Генич заявил об отсутствии конфликта с Карпиным

Комментатор Константин Генич рассказал о взаимоотношениях с главным тренером «Ростова» и сборной России Валерием Карпиным.
– Нет никакого конфликта. Почему у меня должен быть конфликт, если он просто так считает, а я не должен его переубеждать. Он взрослый профессиональный состоявшийся человек, который может сравнивать работу комментаторов у нас и в Испании, он поработал и там, и там.
Если он что-то считает, это его точка зрения – это не конфликт, а полярность мнений. Просто через экран он высказался, потом высказались мы.
– На прошлом зимнем турнире он сказал тебе – жрешь? Что сейчас ответишь?
– Жру. Он меня увидит сейчас и спросит – нажрал? Я перестал двигаться, и, к сожалению, быстро прилипает вес.
- Ранее Карпин раскритиковал футбольных комментаторов за то, что они высказывают свои оценочные суждения в прямом эфире.
- Генич тогда заявил, что ему «по барабану» на мнение тренера.