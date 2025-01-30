Флик прокомментировал выступление «Барселоны» в общем этапе ЛЧ

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подвел итоги общего этапа Лиги чемпионов для своей команды.

Каталонцы финишировали на 2-м месте.

Они напрямую вышли в 1/8 финала турнира.

Потенциальные соперники «Барсы» в плей-офф – «Монако», «Брест», «ПСЖ», «Бенфика».

«Я очень доволен вторым местом, это большой успех для команды.

О сопернике по 1/8 финала говорить слишком рано. Мы не можем повлиять на это, так что посмотрим.

Мы рады второму месту, но нам над многим нужно работать. И мы делаем это: наш потенциал виден в каждой игре», – сказал Флик.