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  • Флик прокомментировал выступление «Барселоны» в общем этапе ЛЧ

Флик прокомментировал выступление «Барселоны» в общем этапе ЛЧ

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подвел итоги общего этапа Лиги чемпионов для своей команды.

  • Каталонцы финишировали на 2-м месте.
  • Они напрямую вышли в 1/8 финала турнира.
  • Потенциальные соперники «Барсы» в плей-офф – «Монако», «Брест», «ПСЖ», «Бенфика».

«Я очень доволен вторым местом, это большой успех для команды.

О сопернике по 1/8 финала говорить слишком рано. Мы не можем повлиять на это, так что посмотрим.

Мы рады второму месту, но нам над многим нужно работать. И мы делаем это: наш потенциал виден в каждой игре», – сказал Флик.

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Источник: Sport.es

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