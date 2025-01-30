Карпин рассказал о самом необычном подарке от жены

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил, каким подарком супруга Дарья смогла его удивить.

«Самый необычный и неожиданный [подарок] – видеопоздравление от моего любимого актера. Она сделала и переслала мне его.

Но самое сильное – когда я это посмотрел и послушал, я сказал: «Это кто?» Актер был в гриме, я не узнал и сначала не подумал, что это возможно.

А когда она сказала, я офигел. Это Даниил Воробьев. У него все роли, которые я видел, обалденные. Но самое главное, они все разные. И в роли бандита, и наркомана, и доктора. И все сделаны идеально.

Вот такие неожиданные и нематериальные подарки – более приятные и запоминающиеся», – сказал Карпин.