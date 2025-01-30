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Карпин рассказал о самом необычном подарке от жены

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил, каким подарком супруга Дарья смогла его удивить.

«Самый необычный и неожиданный [подарок] – видеопоздравление от моего любимого актера. Она сделала и переслала мне его.

Но самое сильное – когда я это посмотрел и послушал, я сказал: «Это кто?» Актер был в гриме, я не узнал и сначала не подумал, что это возможно.

А когда она сказала, я офигел. Это Даниил Воробьев. У него все роли, которые я видел, обалденные. Но самое главное, они все разные. И в роли бандита, и наркомана, и доктора. И все сделаны идеально.

Вот такие неожиданные и нематериальные подарки – более приятные и запоминающиеся», – сказал Карпин.

  • Пара жената с 2017 года.
  • У них 2 общих ребенка – дочери Дарья и Александра.
  • Валерий старше Дарьи на 20 лет.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (2)
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sochi-2013
1738226253
Интересно, а рога он считает материальным подарком?
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