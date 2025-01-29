Карпин оценил вероятность ухода Глебова из «Ростова» в «Динамо»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о возможном переходе полузащитника Данила Глебова в «Динамо».

– Какой стадион будет для Глебова домашним весной?

– Пока ростовский.

– Отпустите его в «Динамо»?

– Что значит «отпустите»? Он что, маленький, и его, как дочку, в кино отпустить?

– В какой стадии сейчас беседа и переговоры?

– Без понятия, эти вопросы не ко мне. Не знаю, я тренирую, они общаются. В какой стадии находится сейчас – не знаю.

Знаю, что интерес есть или был, но прямо сейчас в какой стадии – без понятия.