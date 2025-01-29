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  • Карпин – об уходе из «Ростова»: «Это может случиться завтра»

Карпин – об уходе из «Ростова»: «Это может случиться завтра»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин порассуждал о своем будущем в клубе.

– Возможно, вы уйдете по окончании этого сезона?

– В этой жизни всe возможно, это во‑первых. Во‑вторых, возможно, не в конце сезона, а хоть завтра это может случиться. Почему нет?

– А что в голове у вас, когда вы произносите такое (слова о возможном уходе) на пресс‑конференциях?

– То, что я говорил на пресс‑конференциях, – это правда. Что я устал – да, устал. Да, мы обсуждали это с женой. Что я говорю, что устал и я вру? Нет, я устал.

Я и сейчас говорю, что я устал. Что нужна пауза. Когда она наступит: завтра, или через месяц, или через три, или в конце сезона – не знаю.

Может быть, в конце сезона, может, через месяц, может, через неделю.

– Вы в октябре и сейчас – одинаковые состояния?

– А при чем здесь усталость‑то? Она не только эмоциональная, она и физическая. Но от физической усталости можно за месяц восстановиться, а от эмоциональной месяца не хватает. Говорить про то, что это эмоции, не буду.

– По шкале от 1 до 10 насколько вы устали?

– Не могу сказать, невозможно. Футболист после игры устал и не может двигаться – на 10 баллов. А потом другая игра, где он устал еще больше. Тогда как это оценивать? Невозможно.

Можешь или не можешь дальше играть и двигаться. Он это поймет, когда наступит какой‑то момент и он скажет: «Всe, я больше не могу». А в какой‑то игре он думает, что больше не может, но всe равно бежит.

  • Ростовчане набрали 26 очков в 18 турах РПЛ и занимают 7-е место в таблице лиги.
  • Карпин возглавляет команду с декабря 2017 года.
  • Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

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Источник: «Матч ТВ»

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