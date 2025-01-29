Реакция Мостового на слова Кокорина о «Спартаке»: «Что здесь неправда?»

Александр Мостовой оценил слова Александра Кокорина про период карьеры в «Спартаке».

Форвард «Ариса» отметил финансовую выгоду от пребывания в московской команде: «Залутал бабок больше всего за полгода и ушел».

«Чему вы удивляетесь? Что здесь неправда? За последние 20 лет в «Спартаке», наверное, человек 100 так же делали. Получили деньги – уехали. Он – один из.

Они что, без денег уехали? Так каждому можно предъявить претензии. Бесплатно у нас никто не работает», – сказал Мостовой.