Гвардиола высказался о возможном вылете «Манчестер Сити» из ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопросы перед решающим матчем в Лиге чемпионов.

«Сити» в среду примет «Брюгге» в 23:00 мск.

У английской команды лишь 8 очков в 7 турах ЛЧ.

Она идет на 25-м месте – в зоне вылета.

«Мы должны выиграть матч, иначе прекратим участие в турнире. Мы хотим пройти дальше, чтобы иметь шанс сыграть еще два матча и пройти в 1/8 финала. Это не проблема, а возможность, вызов, с которым нам предстоит столкнуться.

Возможный вылет? Для клуба это было бы нехорошо, но я сейчас не думаю об этом. Знаю, что всем интересно, пройдем мы дальше или нет, но я думаю, мы это сделаем.

Спасибо за беспокойство на случай, если мы вылетим. Но вы можете задать мне вопрос после игры, и я вам отвечу», – сказал Гвардиола.