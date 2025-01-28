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Мусаев: «Краснодар» дорожит своим стилем»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил о приверженности стилю.

– Я предпочитаю проводить больше времени на поле. Если есть возможность, я всегда заменю кросс или работу на песке игровыми сериями, чтобы мы становились лучше именно в плане комбинационной игры. Всe мое внимание направлено туда, но тренажерный зал обязательно. Без силы невозможно в современном футболе. Как можно раньше мы хотим начать скоростно‑силовую работу: работа в малых группах, три на три, рывково‑тормозные действия, переключения.

– А тактическая подготовка?

– «Краснодар» – тот клуб, который дорожит своим стилем. Есть определенное видение, что 4–3–3 – это игра от себя, мало подстроек под соперника. У нас есть футбол, мы играем в него. Этим сейчас и занимаемся на тренировках, кардинальных изменений нет. Хотим добавить в быстроте принятия решений, чтобы футбол стал более вертикальным. Работаем над переходными фазами. Конечно, это много работы с мячом.

Стиль у каждой команды свой, это зависит от исполнителей, которые у нас есть. Схема и принципы чуть меняются в зависимости от набора игроков. Сейчас у нас подобралась достаточно хорошая группа атакующих исполнителей. Мы понимаем, где можем стать лучше. Этим и занимаемся каждый день

  • «Краснодар» лидирует в РПЛ.
  • У краснодарцев 0 трофеев в истории.
  • 30 января команда сыграет со «Спартаком».

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Источник: «Матч ТВ»

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