Агенты Бабича обсудят со «Спартаком» трансфер игрока в «Аль-Джазиру»

Агенты защитника «Спартака» Срджана Бабича усиливают работу по трансферу игрока в «Аль-Джазиру» из ОАЭ.
В ближайшее время состоится обсуждение потенциального перехода с руководством «Спартака».
- По данным журналиста Ивана Карпова, защитника готовы купить за 10 миллионов евро и предложить ему контракт на 2,5 года.
- По данным Metaratings.ru, зарплата футболиста на Ближнем Востоке может составить около 4 миллионов евро в год.
- Бабич провел в этом сезоне 19 матчей за «Спартак», забил 2 гола, сделал 1 ассист.