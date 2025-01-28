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  • «Бавария» потратила 7 миллионов на вратаря из второй Бундеслиги

«Бавария» потратила 7 миллионов на вратаря из второй Бундеслиги

«Бавария» объявила о трансфере голкипера «Кельна» Йонаса Урбига. Стоимость сделки составила 7 миллионов евро.

Контракт на четыре года.

  • В этом сезоне Урбиг поучаствовал в 11 матчах.

«Бавария» – один из крупнейших клубов в мире. Я горжусь тем, что сейчас нахожусь здесь, и с нетерпением жду возможности как можно скорее познакомиться со своей новой командой.

Моя цель – каждый день работать над собой в профессиональном плане и продолжать развиваться в нашей группе вратарей под руководством Мануэля Нойера», – сказал 21-летний Урбиг.

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Источник: официальный сайт «Баварии»

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