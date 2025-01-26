Терехин назвал лучшего российского форварда

Бывший форвард «Динамо» Олег Терехин высоко оценил качества нападающего команды Константина Тюкавина.

«Если Тюкавин забьет 15 мячей за сезон, это будет хороший результат для него. Он хорошо играет, у него есть моменты. Если как-то сравнивать Тюкавина с Угальде и Кордобой, то он уступает только колумбийцу своей фактурой.

В остальном у Тюкавина все есть. Он может отдать, забить, на команду сыграть. Очень умненький парень. Поэтому, на мой взгляд, среди россиян на сегодняшний день Тюкавин – лучший нападающий. Он же еще и молодой», – сказал Терехин.