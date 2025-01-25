Адиев дал трансферный совет «Динамо»

Экс-тренер «Ахмата» Магомед Адиев высказался о необходимости усиления состава «Динамо».

– Московское «Динамо», которое, скорее всего, потеряет Бителло, намерено приобрести Облякова у ЦСКА и Глебова у «Ростова». Как вы думаете, это будет серьезное усиление в борьбе за медали?

– Даже при Бителло проблема «Динамо» была в центре поля. Им нужен такой футболист, как Глебов. Это однозначно.

Чтобы развязать Фомину руки в центре поля и он больше занимался созидательной деятельностью.

Думаю, что Глебов для «Динамо» должен быть трансфер № 1.

– А Обляков?

– Понятно, что с уходом Бителло нужен еще один креативный игрок. Не исключаю, что «Динамо» будет иметь виды на Облякова. Тем более, как-то Личка говорил, что он ему очень импонирует.

Возможное приобретение и Глебова, и Облякова выглядит очень внушительно.