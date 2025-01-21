Каррера отреагировал на 73-е место РПЛ в мировом рейтинге

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о низкой позиции РПЛ в рейтинге IFFHS.

РПЛ заняла 73-е место в рейтинге лиг мира за 2024 год по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Первое место в рейтинге заняла Италия. Следом расположились Испания, Англия, Бразилия, Германия, Аргентина, Португалия, Франция, Бельгия и Нидерланды.

«Не согласен с тем, что РПЛ находится на таком [низком] месте. Считаю, чемпионат России заслуживает лучшего рейтинга, потому что там хорошие команды и хорошие игроки.

Возможно, на эту цифру влияет то, что они не могут конкурировать в Европе. Думаю, РПЛ сейчас входит в топ-7 лиг Европы», – заявил Каррера.