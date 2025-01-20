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    Кержаков рассказал, почему стал аэрофобом

    Бывший форвард сборной России Александр Кержаков рассказал об аэрофобии.

    – У вас аэрофобия. Какой-то конкретный полeт повлиял?

    – Нет. Очень сильно повлиял теракт 11 сентября 2001 года. До этого я много летал и с юношеской сборной, и с «Зенитом» в начале своего первого сезона – вообще проблем не было. Мне, наоборот, было в кайф видеть облака!

    А тут вот это случилось, и я задумался: мы ведь не знаем, с кем садимся в самолeт. А дальше это наложилось на случаи турбулентности.

    • Кержаков дебютировал за основной состав «Зенита» в 2001 году.
    • Он закончил карьеру в 2017-м и делит звание лучшего бомбардира в истории сборной России с Артемом Дзюбой. У обоих по 30 голов.
    • Кержаков стал тренером, но сейчас без работы.

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    Источник: «Чемпионат»

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    20.01.2025 18:43
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