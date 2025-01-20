Кержаков рассказал, почему стал аэрофобом

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков рассказал об аэрофобии.

– У вас аэрофобия. Какой-то конкретный полeт повлиял?

– Нет. Очень сильно повлиял теракт 11 сентября 2001 года. До этого я много летал и с юношеской сборной, и с «Зенитом» в начале своего первого сезона – вообще проблем не было. Мне, наоборот, было в кайф видеть облака!

А тут вот это случилось, и я задумался: мы ведь не знаем, с кем садимся в самолeт. А дальше это наложилось на случаи турбулентности.