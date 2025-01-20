«Порту» уволил главного тренера и назначил исполняющего обязанности

«Порту» объявил о немедленном начале переговоров о расторжении контракта с 42-летним главным тренером Витором Бруну.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен 44-летний Жозе Тавареш.
Фото Тавареша со страницы «Порту» в соцсети X.
- «Порту» проиграл 3 последних матча с общим счетом 1:6.
- Команда занимает 3-е место в чемпионате Португалии с 40 очками после 18 матчей. Она отстает от лидирующего «Спортинга» на 4 балла.
- В этом сезоне «Порту» провел под руководством Бруну 29 игр, одержал 18 побед при 3 ничьих и 8 поражениях.