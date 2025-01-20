«Манчестер Юнайтед» и «Бетис» достигли устного соглашения по Антони

Вингер Антони перейдет из «Манчестер Юнайтед» в «Бетис» до конца сезона на правах аренды. Клубы достигли устного соглашения об этом.

После проверки необходимых документов бразилец отправится в Испанию для прохождения медосмотра. Соглашение об аренде Антони не предусматривает права выкупа. По окончании сезона вингер вернется в расположение «МЮ».