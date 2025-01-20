«Манчестер Юнайтед» и «Бетис» достигли устного соглашения по Антони

Вингер Антони перейдет из «Манчестер Юнайтед» в «Бетис» до конца сезона на правах аренды. Клубы достигли устного соглашения об этом.
После проверки необходимых документов бразилец отправится в Испанию для прохождения медосмотра. Соглашение об аренде Антони не предусматривает права выкупа. По окончании сезона вингер вернется в расположение «МЮ».
- Ранее стало известно, что «МЮ» покроет часть зарплаты Антони во время аренды в «Бетисе».
- 24-летний разилец провел за манкунианцев в этом сезоне 14 матчей, забил 1 гол.