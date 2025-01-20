Шавло оценил шансы Головина заиграть в «Сити» или «МЮ»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло считает, что полузащитник «Монако» Александр Головин способен составить конкуренцию игрокам топ-клубов.

– Когда в составе ЦСКА появился такой футболист, как Головин, было сразу понятно, что это игрок потенциально высокого уровня?

– Он постепенно улучшал свое мастерство и дошел до определенного уровня. Задатки были, но я считаю, что у всех, кто играет в РПЛ, есть задатки. Главное их развить, и Саша их развил, армейский клуб ему помог. Он стал ведущим игроком ЦСКА и сборной. В «Монако» он уже игрок основного состава, ведущий игрок клуба.

– Пора перебираться в клуб выше?

– Все зависит от тренера, от системы игры клуба. «Монако» тоже считается топ‑клубом Франции. Уровень, который показывает Саша, говорит о том, что он сможет составить конкуренцию игрокам европейских топ‑клубов.

– Видите ли его в каком‑то определенном клубе?

– Есть много клубов. Тот же «Манчестер Сити» или «Манчестер Юнайтед», у них будет перестройка в ближайшее время. Саша сможет играть в любом клубе.