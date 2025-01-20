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    Шавло оценил шансы Головина заиграть в «Сити» или «МЮ»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло считает, что полузащитник «Монако» Александр Головин способен составить конкуренцию игрокам топ-клубов.

    – Когда в составе ЦСКА появился такой футболист, как Головин, было сразу понятно, что это игрок потенциально высокого уровня?

    – Он постепенно улучшал свое мастерство и дошел до определенного уровня. Задатки были, но я считаю, что у всех, кто играет в РПЛ, есть задатки. Главное их развить, и Саша их развил, армейский клуб ему помог. Он стал ведущим игроком ЦСКА и сборной. В «Монако» он уже игрок основного состава, ведущий игрок клуба.

    – Пора перебираться в клуб выше?

    – Все зависит от тренера, от системы игры клуба. «Монако» тоже считается топ‑клубом Франции. Уровень, который показывает Саша, говорит о том, что он сможет составить конкуренцию игрокам европейских топ‑клубов.

    – Видите ли его в каком‑то определенном клубе?

    – Есть много клубов. Тот же «Манчестер Сити» или «Манчестер Юнайтед», у них будет перестройка в ближайшее время. Саша сможет играть в любом клубе.

    • 28-летний Головин провел за «Монако» в этом сезоне 21 матч, забил 2 гола, отдал 1 передачу.
    • Он играет за монегасков с 2018 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    20.01.2025 10:56
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