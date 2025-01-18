В «Динамо» отчитались о состоянии Тюкавина

Пресс-служба «Динамо» дала комментарий по поводу состояния здоровья форварда Константина Тюкавина.
Он пропустил начало первого зимнего сбора из-за болезни. У футболиста диагностирован ларинготрахеит.
«Тюкавин прибыл на сбор в Катар и начал заниматься по индивидуальной программе. Самочувствие и настроение хорошее, повышенной температуры нет.
Ожидаем возвращение в общую группу через пару дней», – сообщили динамовцы.
- В этом сезоне нападающий «Динамо» забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 21 матче.
- Его рыночная стоимость – 16 миллионов евро.