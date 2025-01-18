В «Динамо» отчитались о состоянии Тюкавина

Пресс-служба «Динамо» дала комментарий по поводу состояния здоровья форварда Константина Тюкавина.

Он пропустил начало первого зимнего сбора из-за болезни. У футболиста диагностирован ларинготрахеит.

«Тюкавин прибыл на сбор в Катар и начал заниматься по индивидуальной программе. Самочувствие и настроение хорошее, повышенной температуры нет.

Ожидаем возвращение в общую группу через пару дней», – сообщили динамовцы.