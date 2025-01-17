«Наполи» и «МЮ» разошлись в оценках стоимости Гарначо

Между «Наполи» и «Манчестер Юнайтед» существует значительная разница в оценках трансферной стоимости вингера манкунианцев Алехандро Гарначо.

К тому же «МЮ» не стремится заключить сделку по игроку в январе и вступит в переговоры только в том случае, если поступит хорошее предложение.

Клуб хочет получить не менее 70 миллионов евро от трансфера аргентинца.

Сам 20-летний футболист не против перехода в «Наполи».