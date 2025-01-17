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    «Наполи» и «МЮ» разошлись в оценках стоимости Гарначо

    Между «Наполи» и «Манчестер Юнайтед» существует значительная разница в оценках трансферной стоимости вингера манкунианцев Алехандро Гарначо.

    К тому же «МЮ» не стремится заключить сделку по игроку в январе и вступит в переговоры только в том случае, если поступит хорошее предложение.

    Клуб хочет получить не менее 70 миллионов евро от трансфера аргентинца.

    Сам 20-летний футболист не против перехода в «Наполи».

    • Transfermarkt оценивает игрока в 50 миллионов евро.
    • В этом сезоне Гарначо провел за клуб 31 матч, забил 8 голов, отдал 5 передач.
    • Его контракт с «МЮ» действует до лета 2028 года.

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    Источник: страница Бена Джейкобса в соцсети X

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    17.01.2025 12:44
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