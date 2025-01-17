«Наполи» и «МЮ» разошлись в оценках стоимости Гарначо

Между «Наполи» и «Манчестер Юнайтед» существует значительная разница в оценках трансферной стоимости вингера манкунианцев Алехандро Гарначо.
К тому же «МЮ» не стремится заключить сделку по игроку в январе и вступит в переговоры только в том случае, если поступит хорошее предложение.
Клуб хочет получить не менее 70 миллионов евро от трансфера аргентинца.
Сам 20-летний футболист не против перехода в «Наполи».
- Transfermarkt оценивает игрока в 50 миллионов евро.
- В этом сезоне Гарначо провел за клуб 31 матч, забил 8 голов, отдал 5 передач.
- Его контракт с «МЮ» действует до лета 2028 года.