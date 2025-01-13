«Лацио» арендовал Ибрагимовича у «Баварии»

«Бавария» отдала полузащитника Ариджона Ибрагимовича в аренду «Лацио». Если римляне решат подписать с игроком постоянный контракт, то хавбек заключит соглашение на три года.
Ранее сообщалось, что «Лацио» будет платить зарплату Ибрагимовичу и сможет выкупить игрока за 8-10 миллионов евро.
- Этим летом мюнхенцы подписали соглашение с футболистом, рассчитанное до 2027 года.
- Прошлый сезон немецкий хавбек провел в аренде во «Фрозиноне».
- В этом сезоне 19-летний Ибрагимович сыграл 3 матча за «Баварию». Также он провел 4 встречи за вторую команду мюнхенцев, в которых забил 2 гола.
- Он не является родственником Златана Ибрагимовича.