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    «Лацио» арендовал Ибрагимовича у «Баварии»

    «Бавария» отдала полузащитника Ариджона Ибрагимовича в аренду «Лацио». Если римляне решат подписать с игроком постоянный контракт, то хавбек заключит соглашение на три года.

    Ранее сообщалось, что «Лацио» будет платить зарплату Ибрагимовичу и сможет выкупить игрока за 8-10 миллионов евро.

    • Этим летом мюнхенцы подписали соглашение с футболистом, рассчитанное до 2027 года.
    • Прошлый сезон немецкий хавбек провел в аренде во «Фрозиноне».
    • В этом сезоне 19-летний Ибрагимович сыграл 3 матча за «Баварию». Также он провел 4 встречи за вторую команду мюнхенцев, в которых забил 2 гола.
    • Он не является родственником Златана Ибрагимовича.

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    Источник: страница S.S.Lazio в соцсети X

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    13.01.2025 12:34
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