«Лацио» арендовал Ибрагимовича у «Баварии»

«Бавария» отдала полузащитника Ариджона Ибрагимовича в аренду «Лацио». Если римляне решат подписать с игроком постоянный контракт, то хавбек заключит соглашение на три года.

Ранее сообщалось, что «Лацио» будет платить зарплату Ибрагимовичу и сможет выкупить игрока за 8-10 миллионов евро.