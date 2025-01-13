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    Симеоне высказался о 14 победах «Атлетико» подряд

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после серии из 14 побед подряд во всех турнирах рассказал о работе своей команды.

    – У «Атлетико» 14 побед подряд. О чем думаете?

    – О [следующем] матче с «Эльче».

    – Что изменилось в команде за последние два месяца?

    – Игроки проделали отличную работу, это плод коллективных усилий как тех, кто выходит в старте, так и тех, кто выходит на замену. Они умеют терпеть, зная, что во всех матчах будет тяжело. Мы стараемся относиться к делу так, чтобы в итоге одерживать победы.

    Я вижу, что команде нравится путь, которым мы идем. То же самое нужно делать и в обычной жизни, не отклоняясь от нашего девиза «прибавлять от матча к матчу». Вот этого и нужно придерживаться.

    – Если вы выступите так же и во втором круге, то станете чемпионами…

    – Ну, что мне ответить? Я не волшебник и не провидец. Мы должны идти от игры к игре. Было бы неуважительно сказать, что мы повторим результат первого круга. Чтобы это случилось, нужно работать.

    • «Атлетико» лидирует в чемпионате Испании с 44 очками после 19 матчей. Команда опережает «Реал» на 1 балл.
    • Мадридцы выиграли первый круг Ла Лиги в 9-й раз и впервые с чемпионского сезона-2020/21.

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    Источник: Marca

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    13.01.2025 11:07
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