«Манчестер Сити» договорился с «Лансом» о Хусанове

«Манчестер Сити» достиг принципиальной договоренности с «Лансом» о трансфере защитника Абдукодира Хусанова. Контракт узбекистанца с «горожанами» будет рассчитан до 2030 года.

По данным журналиста Бена Джейкобса, стороны обсуждают последние детали сделки, например, процент от перепродажи.

Инсайдеры Патрик Бергер и Санти Ауна сообщили, что «Манчестер Сити» заплатит за 20-летнего игрока 50 миллионов евро с учетом бонусов.