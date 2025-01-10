«Манчестер Сити» договорился с «Лансом» о Хусанове

«Манчестер Сити» достиг принципиальной договоренности с «Лансом» о трансфере защитника Абдукодира Хусанова. Контракт узбекистанца с «горожанами» будет рассчитан до 2030 года.
По данным журналиста Бена Джейкобса, стороны обсуждают последние детали сделки, например, процент от перепродажи.
Инсайдеры Патрик Бергер и Санти Ауна сообщили, что «Манчестер Сити» заплатит за 20-летнего игрока 50 миллионов евро с учетом бонусов.
- Хусанов перешел во французскую команду из «Энергетик-БГУ» в 2023 году за 100 тысяч евро.
- В этом сезоне он провел за «Ланс» 16 матчей, отдал 1 голевую передачу.
- Контракт 20-летнего Хусанова с французским клубом рассчитан до лета 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.