Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    «Манчестер Сити» договорился с «Лансом» о Хусанове

    «Манчестер Сити» достиг принципиальной договоренности с «Лансом» о трансфере защитника Абдукодира Хусанова. Контракт узбекистанца с «горожанами» будет рассчитан до 2030 года.

    По данным журналиста Бена Джейкобса, стороны обсуждают последние детали сделки, например, процент от перепродажи.

    Инсайдеры Патрик Бергер и Санти Ауна сообщили, что «Манчестер Сити» заплатит за 20-летнего игрока 50 миллионов евро с учетом бонусов.

    • Хусанов перешел во французскую команду из «Энергетик-БГУ» в 2023 году за 100 тысяч евро.
    • В этом сезоне он провел за «Ланс» 16 матчей, отдал 1 голевую передачу.
    • Контракт 20-летнего Хусанова с французским клубом рассчитан до лета 2027 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

    Новости по теме
    Узбекистанский футболист договорился о контракте с «Манчестер Сити» 1
    «Манчестер Сити» предложил 50 миллионов за защитника из Узбекистана 4
    «Манчестер Сити» заплатит 36 миллионов за игрока сборной Узбекистана 2
    Источник: страница Алекса Крука в соцсети X

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:33
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 