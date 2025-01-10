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    «Лейпциг» арендует хавбека «Милана»

    Хавбек «Милана» Ноа Окафор должен перейти в «РБ Лейпциг» на правах аренды. Сегодня полузащитник пройдет медосмотр в немецком клубе.

    По данным журналиста Фабрицио Романо, «Лепйциг» покроет всю зарплату 24-летнего игрока сборной Швейцарии и сможет выкупить его по окончании сезона за 25-28 миллионов евро.

    • В этом сезоне Окафор провел за «Милан» 16 матчей, забил 1 гол, отдал 2 передачи.
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
    • Контракт игрока с «Миланом» рассчитан до лета 2028 года.

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    Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X

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