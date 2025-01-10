«Лейпциг» арендует хавбека «Милана»

Хавбек «Милана» Ноа Окафор должен перейти в «РБ Лейпциг» на правах аренды. Сегодня полузащитник пройдет медосмотр в немецком клубе.

По данным журналиста Фабрицио Романо, «Лепйциг» покроет всю зарплату 24-летнего игрока сборной Швейцарии и сможет выкупить его по окончании сезона за 25-28 миллионов евро.