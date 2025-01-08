Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    «Ювентус» намерен арендовать защитника «Барселоны»

    Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли прилагает большие усилия для перехода уругвайского защитника «Барселоны» с испанским паспортом Рональда Араухо. Сейчас туринский клуб может подписывать только игроков из ЕС, поскольку все места для неевропейцев уже заняты.

    Эта сделка выглядит для итальянского клуба проще и быстрее, чем в случае с другой целью на позиции центрального защитника – Давидом Ганцко из «Фейеноорда», поскольку Араухо может быть взят в аренду.

    Сообщается, что «Ювентус» уже получил согласие от уругвайца, который хочет получать больше игровой практики. Араухо пропустил много времени из-за травмы и поэтому ему будет сложно вновь завоевать место в основном составе каталонцев. Он рассматривает различные варианты продолжения карьеры, и интерес со стороны «Ювентуса» его сильно привлекает.

    При этом уругвайцу комфортно в «блаугране» и его агент ведет переговоры о продлении контракта.

    «Барселона» пока не согласилась на аренду Араухо, но не исключено, что каталонский клуб передумает, так как это позволит избавиться от высокой зарплаты защитника – из 6 миллионов евро половину будет платить «Ювентус». Также это даст возможность сине-гранатовым развивать футболиста, на которого клуб рассчитывает в будущем.

    • 25-летний Араухо в этом сезоне провел за «Барселону» 1 матч, в котором отметился 1 голевой передачей.
    • Срок его контракта с испанским клубом заканчивается летом 2026 года.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:00
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 