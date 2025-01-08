«Ювентус» намерен арендовать защитника «Барселоны»

Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли прилагает большие усилия для перехода уругвайского защитника «Барселоны» с испанским паспортом Рональда Араухо. Сейчас туринский клуб может подписывать только игроков из ЕС, поскольку все места для неевропейцев уже заняты.

Эта сделка выглядит для итальянского клуба проще и быстрее, чем в случае с другой целью на позиции центрального защитника – Давидом Ганцко из «Фейеноорда», поскольку Араухо может быть взят в аренду.

Сообщается, что «Ювентус» уже получил согласие от уругвайца, который хочет получать больше игровой практики. Араухо пропустил много времени из-за травмы и поэтому ему будет сложно вновь завоевать место в основном составе каталонцев. Он рассматривает различные варианты продолжения карьеры, и интерес со стороны «Ювентуса» его сильно привлекает.

При этом уругвайцу комфортно в «блаугране» и его агент ведет переговоры о продлении контракта.

«Барселона» пока не согласилась на аренду Араухо, но не исключено, что каталонский клуб передумает, так как это позволит избавиться от высокой зарплаты защитника – из 6 миллионов евро половину будет платить «Ювентус». Также это даст возможность сине-гранатовым развивать футболиста, на которого клуб рассчитывает в будущем.