Роналду оценил потенциал Криштиану-младшего

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал о своем 14-летнем сыне Криштиану в документальном фильме Netflix о лиге Саудовской Аравии. В одном из эпизодов форвард разговаривал с агентом Рикарду Регуфе, когда наблюдал за тренировкой своего ребенка.

«Честно говоря, он хороший парень. С другими сложнее, с теми, что у меня дома, маленькие. С ним у меня нет проблем. Но с другими…

Он выше и сильнее, чем я был в его возрасте. Думаю, он будет выше меня», – сказал Роналду.

«Посмотрим, будет ли у него такой же голод», – заметил Регуфе, на что Роналду ответил: «Голод – это самое сложное».