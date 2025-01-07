Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Роналду оценил потенциал Криштиану-младшего

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал о своем 14-летнем сыне Криштиану в документальном фильме Netflix о лиге Саудовской Аравии. В одном из эпизодов форвард разговаривал с агентом Рикарду Регуфе, когда наблюдал за тренировкой своего ребенка.

    «Честно говоря, он хороший парень. С другими сложнее, с теми, что у меня дома, маленькие. С ним у меня нет проблем. Но с другими…

    Он выше и сильнее, чем я был в его возрасте. Думаю, он будет выше меня», – сказал Роналду.

    «Посмотрим, будет ли у него такой же голод», – заметил Регуфе, на что Роналду ответил: «Голод – это самое сложное».

    • В текущем сезоне 39-летний португалец провел за «Аль-Наср» 19 матчей, забил 16 голов, отдал 3 передачи.
    • Срок контракта Роналду с саудовским клубом истекает 30 июня.

    Новости по теме
    Роналду позвали вернуться в Европу 7
    Роналду рассматривает три варианта своего будущего 1
    Пиоли поделился впечатлениями от работы с Роналду
    Источник: O Jogo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.01.2025 18:11
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 