«Реал» предпримет еще одну попытку подписать Трента

«Реал» уверен, что сможет подписать защитника Трента Александер-Арнольда летом, но еще раз попытается осуществить трансфер в январе. «Сливочные» готовы предпринять меры для подписания футболиста «Ливерпуля» в ближайшее время.

Ранее стало известно, что английский клуб отклонил предложение мадридцев на сумму около 15 миллионов евро за переход защитника зимой.