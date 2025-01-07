«Реал» предпримет еще одну попытку подписать Трента

«Реал» уверен, что сможет подписать защитника Трента Александер-Арнольда летом, но еще раз попытается осуществить трансфер в январе. «Сливочные» готовы предпринять меры для подписания футболиста «Ливерпуля» в ближайшее время.
Ранее стало известно, что английский клуб отклонил предложение мадридцев на сумму около 15 миллионов евро за переход защитника зимой.
- Срок действующего контракта 26-летнего футболиста с «красными» истекает этим летом.
- В нынешнем сезоне Александер-Арнольд провел за «Ливерпуль» 24 матча, забил 1 гол, отдал 5 передач.