Бывший тренер «Спартака» оценил критику в адрес Кахигао

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о критике нового спортивного директора красно-белых Франсиса Кахигао.

«Критика Кахигао? Так всегда происходит, когда ты приходишь в такой большой клуб, как «Спартак». Все начинают изучать твою карьеру и искать изъяны. У Кахигао есть опыт работы в больших клубах, так что, думаю, он привык. А так, прежде чем критиковать Кахигао, нужно посмотреть, какие трансферы он совершит именно в «Спартаке», – сказал Рианчо.