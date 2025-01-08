Бывший тренер «Спартака» оценил критику в адрес Кахигао

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о критике нового спортивного директора красно-белых Франсиса Кахигао.
«Критика Кахигао? Так всегда происходит, когда ты приходишь в такой большой клуб, как «Спартак». Все начинают изучать твою карьеру и искать изъяны. У Кахигао есть опыт работы в больших клубах, так что, думаю, он привык. А так, прежде чем критиковать Кахигао, нужно посмотреть, какие трансферы он совершит именно в «Спартаке», – сказал Рианчо.
- Кахигао более 20 лет работал в «Арсенале», который покинул в 2020 году. Затем стал техническим директором Федерации футбола Чили, а после возглавлял отдел международных отношений и скаутинга в «Галатасарае».
- О назначении Кахигао было объявлено 3 января. «Спартак» был без спортивного директора с 10 ноября, когда было объявлено об увольнении Томаша Амарала.