Романцев объяснил спад «Зенита»: «Других причин не бывает»

Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев проанализировал игровой кризис «Зенита» перед зимним перерывом.

Петербуржцы потерпели 2 подряд домашних поражения – от «Крыльев Советов» (2:3) и «Акрона» (1:2).

В итоге команда потеряла лидерство в РПЛ, пропустив на 1-е место «Краснодар».

«Мне странно слышать разговоры о какой-то «потере мотивации». Да как такое может быть?! К чему тогда пахать на тренировках, а потом выходить в полноги на поле, обманывая самого себя и болельщиков?

Возможно, у кого-то из футболистов Сергея Семака действительно притупилось чувство борьбы, без предельного игрового заряда не обыграть даже соперников из турнирных низов.

Других причин не бывает. Ведь не могут же вдруг разучиться играть Вендел с Клаудиньо, которые еще недавно вели за собой остальных.

Конечно, две домашние осечки с «Крыльями Советов» и «Акроном» для «Зенита» – удар ниже пояса. Но зимние сборы – достаточное время, что бы понять причины спада, поработать над ошибками и начать с чистого листа.

А то, что Семак умеет находить выход из непростых ситуаций, он уже доказывал. Тем более что по-прежнему располагает самым сильным составом в лиге.

Но очевидно, что продолжить свою золотую серию в нынешнем сезоне ему будет сложно. Прежде всего потому, что гораздо мощнее и разнообразнее стал играть возглавивший таблицу «Краснодар». Да и севший на хвост лидерам «Спартак» еще не сказал своего последнего слова», – сказал Романцев.