Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Романцев объяснил спад «Зенита»: «Других причин не бывает»

    Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев проанализировал игровой кризис «Зенита» перед зимним перерывом.

    • Петербуржцы потерпели 2 подряд домашних поражения – от «Крыльев Советов» (2:3) и «Акрона» (1:2).
    • В итоге команда потеряла лидерство в РПЛ, пропустив на 1-е место «Краснодар».

    «Мне странно слышать разговоры о какой-то «потере мотивации». Да как такое может быть?! К чему тогда пахать на тренировках, а потом выходить в полноги на поле, обманывая самого себя и болельщиков?

    Возможно, у кого-то из футболистов Сергея Семака действительно притупилось чувство борьбы, без предельного игрового заряда не обыграть даже соперников из турнирных низов.

    Других причин не бывает. Ведь не могут же вдруг разучиться играть Вендел с Клаудиньо, которые еще недавно вели за собой остальных.

    Конечно, две домашние осечки с «Крыльями Советов» и «Акроном» для «Зенита» – удар ниже пояса. Но зимние сборы – достаточное время, что бы понять причины спада, поработать над ошибками и начать с чистого листа.

    А то, что Семак умеет находить выход из непростых ситуаций, он уже доказывал. Тем более что по-прежнему располагает самым сильным составом в лиге.

    Но очевидно, что продолжить свою золотую серию в нынешнем сезоне ему будет сложно. Прежде всего потому, что гораздо мощнее и разнообразнее стал играть возглавивший таблицу «Краснодар». Да и севший на хвост лидерам «Спартак» еще не сказал своего последнего слова», – сказал Романцев.

    Новости по теме
    Мостовой: «Романцев не просто так говорит, что я готов тренировать» 11
    Мостовой рассказал, благодаря кому стал «звездой европейского футбола» 3
    Мостовой назвал лучшего тренера в истории России 1
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.01.2025 15:00
    Рекомендуем
    Комментарии (9)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ПалкоВводецъ007
    1735993828
    В зимней паузе Зенит сделает работу над ошибками и отдерёт в оставшихся турах всех по чемпионски. Гыгыгы
    Ответить
    andrei-sarap-yandex
    1735993938
    СЕМАК это причина........с КРЫЛЬЯМИ САНТОС ИГРАЛ НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ а МАНТУАН на левом фланге защиты....СЕРГЕЕВ забивал как хотел......нет мотивации у игроков....а СЕМАК МЯМЛЯ....ФИЗРУК...игроки не могут играть в одно касании особенно БАРИОС постоянно передерживает мяч....МОСТОВОЙ бегает как беременый....многие по мячу не могут попасть
    Ответить
    Мордаванин
    1735994069
    прав патриарх а ещё надожирную пищупосле зениту прадзников великим постом заменить голодный художник должен быть
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1736004705
    Такое впечатление, что копчёные в Зените задумали что-то нехорошее. ****
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 