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    «Зенит» определился с ценой на Артура

    «Зенит» готов отпустить правого вингера Артура во время зимнего трансферного окна.

    Сообщалось об интересе к нему со стороны «Атлетико Минейро».

    Клуб РПЛ согласится как продать игрока сразу, в том числе с рассрочкой платежа, так и отдать его в аренду с обязательством выкупа.

    Итоговая цель – получить за бразильца 15 миллионов евро. Именно такую сумму петербуржцы потратили на него год назад.

    • В этом сезоне Артур провел за «Зенит» 19 матчей, забил 4 гола и сделал 5 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

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    Источник: Metaratings

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    04.01.2025 13:39
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    Комментарии (2)
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    alefreddy
    1735996060
    без потерь хотят продать.Трудно
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    Красногвардейчик
    1736004150
    — Не много ли просишь, старик, за неё? — Да где наживаться! Вернуть бы своё!
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