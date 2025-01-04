«Зенит» определился с ценой на Артура

«Зенит» готов отпустить правого вингера Артура во время зимнего трансферного окна.

Сообщалось об интересе к нему со стороны «Атлетико Минейро».

Клуб РПЛ согласится как продать игрока сразу, в том числе с рассрочкой платежа, так и отдать его в аренду с обязательством выкупа.

Итоговая цель – получить за бразильца 15 миллионов евро. Именно такую сумму петербуржцы потратили на него год назад.