«Зенит» определился с ценой на Артура

«Зенит» готов отпустить правого вингера Артура во время зимнего трансферного окна.
Сообщалось об интересе к нему со стороны «Атлетико Минейро».
Клуб РПЛ согласится как продать игрока сразу, в том числе с рассрочкой платежа, так и отдать его в аренду с обязательством выкупа.
Итоговая цель – получить за бразильца 15 миллионов евро. Именно такую сумму петербуржцы потратили на него год назад.
- В этом сезоне Артур провел за «Зенит» 19 матчей, забил 4 гола и сделал 5 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.