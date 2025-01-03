Экс-защитник «Арсенала» оценил назначение Кахигао в «Спартак»

Бывший футболист «Арсенала» Тони Адамс считает успешным решение «Спартака» назначить Франсиса Кахигао на пост спортивного директора.
– Знаете ли Франсиса Кахигао? Что можете рассказать об этом специалисте?
– Конечно, я знаю Фрэна. Он был одним из учеников Стива Роули, который на протяжении 40 лет был скаутом «Арсенала».
Он великолепный человек, и «Спартаку» повезло с ним.
- Кахигао более 23 лет работал скаутом «Арсенала». Сначала под руководством Арсена Венгера, а затем при Унаи Эмери и Микеле Артете.
- Затем он занимал должность технического директора Федерации футбола Чили.
- С 2023 года менеджер был в «Галатасарае», где возглавлял отдел международных отношений и скаутинга.