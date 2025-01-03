Экс-защитник «Арсенала» оценил назначение Кахигао в «Спартак»

Бывший футболист «Арсенала» Тони Адамс считает успешным решение «Спартака» назначить Франсиса Кахигао на пост спортивного директора.

– Знаете ли Франсиса Кахигао? Что можете рассказать об этом специалисте?

– Конечно, я знаю Фрэна. Он был одним из учеников Стива Роули, который на протяжении 40 лет был скаутом «Арсенала».

Он великолепный человек, и «Спартаку» повезло с ним.