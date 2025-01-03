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    «Ливерпуль» отреагировал на предложение «Реала» по Тренту

    «Ливерпуль» не согласится на продажу защитника Трента Александер-Арнольда в зимнее трансферное окно, независимо от размера предложения «Реала».

    «Красные» уже отклонили первоначальный запрос мадридцев по Александер-Арнольду и хотят попытаться заключить с ним новый долгосрочный контракт.

    По данным The i Paper, позиция «Ливерпуля» не изменится ни при каких обстоятельствах в этом месяце, даже если последует второе предложение по англичанину.

    • Срок действующего контракта 26-летнего футболиста с «красными» истекает этим летом.
    • В нынешнем сезоне Александер-Арнольд провел за «Ливерпуль» 23 матча, забил 1 гол, отдал 5 передач.

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    Источник: The i Paper

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    03.01.2025 13:18
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