«Ливерпуль» отреагировал на предложение «Реала» по Тренту

«Ливерпуль» не согласится на продажу защитника Трента Александер-Арнольда в зимнее трансферное окно, независимо от размера предложения «Реала».

«Красные» уже отклонили первоначальный запрос мадридцев по Александер-Арнольду и хотят попытаться заключить с ним новый долгосрочный контракт.

По данным The i Paper, позиция «Ливерпуля» не изменится ни при каких обстоятельствах в этом месяце, даже если последует второе предложение по англичанину.