«Ливерпуль» отреагировал на предложение «Реала» по Тренту

«Ливерпуль» не согласится на продажу защитника Трента Александер-Арнольда в зимнее трансферное окно, независимо от размера предложения «Реала».
«Красные» уже отклонили первоначальный запрос мадридцев по Александер-Арнольду и хотят попытаться заключить с ним новый долгосрочный контракт.
По данным The i Paper, позиция «Ливерпуля» не изменится ни при каких обстоятельствах в этом месяце, даже если последует второе предложение по англичанину.
- Срок действующего контракта 26-летнего футболиста с «красными» истекает этим летом.
- В нынешнем сезоне Александер-Арнольд провел за «Ливерпуль» 23 матча, забил 1 гол, отдал 5 передач.