Экс-спортивный директор «Оренбурга» назвал условие участия «Спартака» в чемпионской гонке

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о работе Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».

«Если зимой «Спартак» сделает несколько хороших трансферов, то может включиться в гонку. Станкович нашел подход к команде, видно, что его нормально приняли. Перед паузой они мощно играли. Посмотрим, как они выступят весной. За медали точно поборются», – сказал Андреев.