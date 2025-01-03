Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Экс-спортивный директор «Оренбурга» назвал условие участия «Спартака» в чемпионской гонке

    Экс-спортивный директор «Оренбурга» назвал условие участия «Спартака» в чемпионской гонке

    Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о работе Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».

    «Если зимой «Спартак» сделает несколько хороших трансферов, то может включиться в гонку. Станкович нашел подход к команде, видно, что его нормально приняли. Перед паузой они мощно играли. Посмотрим, как они выступят весной. За медали точно поборются», – сказал Андреев.

    • «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ с 37 очками после 18 туров. Отставание от лидера составляет 2 балла.
    • Серб Деян Станкович возглавил московский клуб летом 2024 года.

    Новости по теме
    Слишкович спрогнозировал чемпиона России в 2025 году 5
    Гурцкая высказался о назначении Кахигао в «Спартак»: «У него кровавые слезы начнутся» 9
    Экс-арбитр Николаев рассказал, как назначил сам себя на дерби «Спартак» – ЦСКА 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.01.2025 12:58
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 