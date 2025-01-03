Экс-спортивный директор «Оренбурга» назвал условие участия «Спартака» в чемпионской гонке

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о работе Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».
«Если зимой «Спартак» сделает несколько хороших трансферов, то может включиться в гонку. Станкович нашел подход к команде, видно, что его нормально приняли. Перед паузой они мощно играли. Посмотрим, как они выступят весной. За медали точно поборются», – сказал Андреев.
- «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ с 37 очками после 18 туров. Отставание от лидера составляет 2 балла.
- Серб Деян Станкович возглавил московский клуб летом 2024 года.