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    • Черчесов назвал лучших футболистов 2024 года в России – в их число попали два спартаковца

    Черчесов назвал лучших футболистов 2024 года в России – в их число попали два спартаковца

    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов назвал лучших футболистов 2024 года. Он выделил пять игроков.

    – Кого бы вы назвали футболистом года в России?

    – Кандидатов много. Симпатий и антипатий у меня нет, в такие моменты надо быть справедливым. Джон Кордоба («Краснодар») проводит хороший сезон, Угальде много забивает, Барко хорошо проявил себя. Максим Глушенков («Зенит») здорово играет, жаль, что травмы получил. Отмечу Алексея Батракова («Локомотив»), его можно назвать открытием чемпионата.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.01.2025 12:47
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