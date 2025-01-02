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    Бышовец высказался о проблемах «Динамо»

    Бывший главный тренер «Динамо», «Зенита», «Локомотива», сборных СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец оценил выступления бело-голубых в текущем сезоне.

    «Сложности и проблемы «Динамо» связаны с благодатным календарeм в начале сезона, но эту инерцию сохранить не удалось. Чтобы найти баланс атаки и обороны, требуется универсальность. Этого Марцелу Личке не хватило. Всe-таки задачи в «Динамо» у него отличаются от того, что от него требовалось в «Оренбурге».

    Плюс конкретную проблему создавали паузы на сборные, в которых возникал конфликт интересов. Некоторые футболисты уезжали в Южную Америку. Также не в полной мере задействован потенциал школы «Динамо».

    Про весеннюю часть чемпионата говорить пока рано. Сейчас нужно проанализировать ситуацию, чтобы усилить определeнные позиции в «Динамо». Конкуренция во главе таблицы сильная. Но смущает усредненность всего остального чемпионата, что понижает уровень РПЛ», – сказал Бышовец.

    • «Динамо» занимает 4-е место в РПЛ с 35 очками после 18 туров. Команда отстает от лидера на 4 балла.
    • 19-й тур пройдет с 28 февраля по 2 марта.

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    Источник: Legalbet

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    02.01.2025 00:00
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