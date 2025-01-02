Бышовец высказался о проблемах «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо», «Зенита», «Локомотива», сборных СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец оценил выступления бело-голубых в текущем сезоне.

«Сложности и проблемы «Динамо» связаны с благодатным календарeм в начале сезона, но эту инерцию сохранить не удалось. Чтобы найти баланс атаки и обороны, требуется универсальность. Этого Марцелу Личке не хватило. Всe-таки задачи в «Динамо» у него отличаются от того, что от него требовалось в «Оренбурге».

Плюс конкретную проблему создавали паузы на сборные, в которых возникал конфликт интересов. Некоторые футболисты уезжали в Южную Америку. Также не в полной мере задействован потенциал школы «Динамо».

Про весеннюю часть чемпионата говорить пока рано. Сейчас нужно проанализировать ситуацию, чтобы усилить определeнные позиции в «Динамо». Конкуренция во главе таблицы сильная. Но смущает усредненность всего остального чемпионата, что понижает уровень РПЛ», – сказал Бышовец.