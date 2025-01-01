Моуринью сожалеет об уходе из «Реала»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью назвал уход из «Реала» одним из главных сожалений в карьере. По его словам, президент мадридского клуба Флорентино Перес просил его остаться.

– О чем вы сожалеете?

– Если говорить о матчах, то их много, потому что, когда вы проигрываете, то всегда думаете, что могли бы сделать что-то иначе, а поражений у меня было немало. С другой стороны, если говорить о профессиональных решениях, то это отказ Флорентино [Пересу].

Он говорил мне: «Моу, не уходи сейчас, ты сделал самое трудное, и лучшее впереди». Я знал, что так и будет, но я хотел вернуться в «Челси» после трех трудных лет в Испании.

Также то, что было [после финала Лиги Европы] в Будапеште. Не из-за конфликта с [судьей Энтони] Тэйлором, а из-за того, что я не ушел сразу. Я должен был покинуть «Рому», и я был не прав, не сделав этого.