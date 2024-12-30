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    • Черданцев: «У меня смешанные впечатления от работы Станковича»

    Черданцев: «У меня смешанные впечатления от работы Станковича»

    Комментатор Георгий Черданцев оценил выступления «Спартака» в первой части сезона РПЛ.

    «Спартак» – самая яркая команда первой части сезона?

    – Это все эмоции. Безусловно, победы в конце сезона впечатляют. Но за два месяца до этого у «Спартака» было бездарное поражение от «Краснодара». Команда играет так, как ей позволяет соперник. За эмоции, красивые комбинации и голы дополнительных очков не дают.

    Есть таблица, в которой «Спартак» занимает третье место, два очка до лидеров. Это хороший результат. Но это не должно вызывать восхищения, иначе у такой команды не должно быть. Это «Спартак», многократный чемпион страны.

    С другой стороны, команда вылетела в нижнюю сетку в Кубке России, что с точки зрения репутации не очень хорошо. Поэтому у меня смешанные впечатления от работы Станковича. Я думал, что у него уйдет меньше времени на то, чтобы вникнуть в суть дела. Тренер должен приезжать в клуб, уже зная всех футболистов. А Деян начал знакомиться со всеми по приезде, поэтому и потерял время на старте сезона.

    Сейчас было видно, что команда в хорошей физической форме. Но у меня ощущение, что это больше «импровизационная» и эмоциональная команда. Станкович был таким футболистом, сейчас он сделал команду, подобную той, в которой играл. Баланс физической силы и хорошей техники.

    – Есть уверенность что «Спартак» будет бороться за чемпионство весной?

    – Я уже говорил, что для Станковича зимняя пауза будет в новинку. Так же как для Барко и Угальде. Какие-то прогнозы делать бессмысленно. У лидеров команды и тренерского штаба нет опыта. Это их минус.

    • После 18 туров «Спартак» располагается на 3-м месте в РПЛ с 37 очками. Отставание от лидеров составляет 2 очка.
    • Деян Станкович возглавил «Спартак» летом.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:55
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    Комментарии (15)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1735549445
    Все правильно! Обыграли команды у которых спад в игре и визжат) Краснодар до встречи с тушинскими два раза сыграл вничью! Уровень свой спам показал с Ростовом на кубок в двух играх! Те клубы были на спаде а Ростов наоборот на подъёме и секта обосралась! Кто против, аргументы
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    alefreddy
    1735554110
    все якобы да кабы.Посмотрим на финише
    Ответить
    FROLL007
    1735554814
    Просто физрук прыгнул выше головы. Весной начнутся трудовые будни и здравствуй 6 место! Зенит чемпион.
    Ответить
    andr45
    1735559603
    Не сказал бы, что уж так и бездарная была) Краснодар……………………..Спартак 14 Удар(ы) по воротам 13 2 Удары в створ ворот 4 0 Опасные моменты 1
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    nik55
    1735560117
    чердак засунь свои впечатления себе поглубже
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    andr45
    1735560377
    ЧЕРДАНЦЕВ «Станкович очень разочаровывает. Думаю, что все с ним ясно.  Ничего нового «Спартак» не показывает. Вряд ли мы уже увидим, что такое футбол Станковича» Одно слово ЕКСПЕРТ) Тридцать лет, по его словам, отработал рядом с футболом, но ни черта в нем так и не понял, не понимает, и не будет понимать. Не дано в силу отсутствия мозгов Впрочем, его коллеги по цеху Губерниев, Корнеев, Григлрян, Семшов и прочие, такие же олухи_
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    Мордаванин
    1735561637
    перестанут игроки пугаться брутального(ипанутого бешеного) тренера ивсё надгримасами станковича начнутся ухмылки
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    алдан2014
    1735563293
    Как уже всем надоел этот Черданцев. Видимо сам себя считает супер челом
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    DOCTOR PENALTY
    1735565206
    Черданцев озвучивает чужие мысли. А по сути, опасения не напрасны. ***
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