Черданцев: «У меня смешанные впечатления от работы Станковича»

Комментатор Георгий Черданцев оценил выступления «Спартака» в первой части сезона РПЛ.

– «Спартак» – самая яркая команда первой части сезона?

– Это все эмоции. Безусловно, победы в конце сезона впечатляют. Но за два месяца до этого у «Спартака» было бездарное поражение от «Краснодара». Команда играет так, как ей позволяет соперник. За эмоции, красивые комбинации и голы дополнительных очков не дают.

Есть таблица, в которой «Спартак» занимает третье место, два очка до лидеров. Это хороший результат. Но это не должно вызывать восхищения, иначе у такой команды не должно быть. Это «Спартак», многократный чемпион страны.

С другой стороны, команда вылетела в нижнюю сетку в Кубке России, что с точки зрения репутации не очень хорошо. Поэтому у меня смешанные впечатления от работы Станковича. Я думал, что у него уйдет меньше времени на то, чтобы вникнуть в суть дела. Тренер должен приезжать в клуб, уже зная всех футболистов. А Деян начал знакомиться со всеми по приезде, поэтому и потерял время на старте сезона.

Сейчас было видно, что команда в хорошей физической форме. Но у меня ощущение, что это больше «импровизационная» и эмоциональная команда. Станкович был таким футболистом, сейчас он сделал команду, подобную той, в которой играл. Баланс физической силы и хорошей техники.

– Есть уверенность что «Спартак» будет бороться за чемпионство весной?

– Я уже говорил, что для Станковича зимняя пауза будет в новинку. Так же как для Барко и Угальде. Какие-то прогнозы делать бессмысленно. У лидеров команды и тренерского штаба нет опыта. Это их минус.