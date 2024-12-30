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    Аршавин назвал трех лучших игроков 2024 года в РПЛ

    Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин выделил трех футболистов уходящего года в чемпионате России.

    «Одного трудно выделить. Думаю, Кордоба, Глушенков и Батраков. Первый является главным игроком «Краснодара», второй здорово играл в «Локомотиве», хорошо проявил себя в «Зените». А Батраков – открытие года», – сказал Аршавин.

    • Кордоба провел в этом сезоне 18 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 5 ассистов.
    • На счету Глушенкова 14 игр, 10 голов и 2 ассиста.
    • Батраков забил 11 голов и отдал 8 передач в 23 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (3)
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    БАЗАРА НЕТ
    1735538388
    А где же топы спама? Неликвиды Угальдой и Баркой ?) их только секта тупая считает топами)
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    Алим Терек
    1735548465
    Лучший Угальде,15 голов это вам не хухры-мухры,второй-Глушенков,если бы не травма,могло быть не меньше забитых,третий-Батраков,статистика топовая,а дальше, Кордоба,Даку и т.д.
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