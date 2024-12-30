Аршавин назвал трех лучших игроков 2024 года в РПЛ

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин выделил трех футболистов уходящего года в чемпионате России.
«Одного трудно выделить. Думаю, Кордоба, Глушенков и Батраков. Первый является главным игроком «Краснодара», второй здорово играл в «Локомотиве», хорошо проявил себя в «Зените». А Батраков – открытие года», – сказал Аршавин.
- Кордоба провел в этом сезоне 18 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 5 ассистов.
- На счету Глушенкова 14 игр, 10 голов и 2 ассиста.
- Батраков забил 11 голов и отдал 8 передач в 23 матчах.