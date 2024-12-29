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    Кобелев сказал, как зимняя пауза повлияет на «Спартак»

    Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о том, как перерыв в РПЛ отразится на «Спартаке».

    «Хорошо, что «Спартак» прибавил в концовке первой части сезона РПЛ. Продолжится ли это весной, сложный вопрос. Мы видели много раз, как менялся уровень команд после паузы в ту или иную сторону. Три месяца – огромный срок. Необходимо посмотреть две-три игры чемпионата после того, как он возобновится.

    За три месяца может случиться что угодно. Станкович впервые вот так готовит команду посреди сезона. К тому же будет открыто трансферное окно, надо будет смотреть на состав и усиливаться.

    В начале весны будет снег, не везде будут хорошие поля, что может накладывать нюансы на построение атак. Очень много факторов. А матчи весной будут решающими, где, проиграв пару, ты выбываешь из гонки за титул», – сказал Кобелев.

    • «Спартак» занимает 3-е место в чемпионате России с 37 очками после 18 матчей. Команда отстает от лидера на 2 балла.
    • Красно-белые выиграли последние 6 матчей в РПЛ перед перерывом.

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    Источник: «Чемпионат»

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    29.12.2024 23:13
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    Комментарии (6)
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    serhio80
    1735506939
    Про Динамо бывшего тренера Динамо не хотят спросить?)
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    шахта Заполярная
    1735508883
    Хотелось бы узнать как зимняя пауза повлияет на болотных. быков, коней, локо, ментов, но почему то всех интересует именно Спартак.
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    andr45
    1735540123
    Беспокойство Кобелева за «Спартак» вполне объяснимо - ведь он, как и большинство динамовцев мечтал перейти из захудалого «Динамо» в великий «Спартак». Но не срослось, к сожалению, мечты не всегда сбываются(
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    Иван Петров 1986
    1735541779
    Все почему-то думают, что игра Спартака ухудшится, а у всех остальных улучшится.
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