Спортивный директор «Пари НН» оценил работу Романцева с клубом

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов высказался о работе в клубе бывшего главного тренера «Спартака» и сборной России Олега Романцева.
«Я пришeл в «Пари НН», а Олег Иванович Романцев уже был здесь советником [генерального директора] Давида Валерьевича [Мелик-Гусейнова]. Пересекались с ним несколько раз. Последний раз Олег Иванович приезжал на игру со «Спартаком».
Прекрасно понимаю природу его назначения. В Нижнем Новгороде «Спартак» – достаточно популярная команда. У нас даже были истории, когда нижегородцы пришли на стадион и сидели с шарфами «Спартака». Но для меня это было несколько странно.
Олег Иванович – топ-тренер для нашего футбола. На данном этапе он мало вовлечeн в жизнь «Пари НН». Хотелось бы большего. Особенно это касается работы с молодeжным составом.
Думаю, мы с ним пообщаемся. Если интерес со стороны Романцева будет, двинемся в этом направлении. Для нас Романцев – величина! Мы договорились с ним пообщаться», – сказал Удальцов.
- 70-летний Романцев работает советником в «Пари НН» с декабря прошлого года.
- Под его руководством «Спартак» 8 раз побеждал в чемпионате СССР и 1 раз в чемпионате России, 3 раза выигрывал Кубок России и 1 раз Кубок СССР.