Спортивный директор «Пари НН» оценил работу Романцева с клубом

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов высказался о работе в клубе бывшего главного тренера «Спартака» и сборной России Олега Романцева.

«Я пришeл в «Пари НН», а Олег Иванович Романцев уже был здесь советником [генерального директора] Давида Валерьевича [Мелик-Гусейнова]. Пересекались с ним несколько раз. Последний раз Олег Иванович приезжал на игру со «Спартаком».

Прекрасно понимаю природу его назначения. В Нижнем Новгороде «Спартак» – достаточно популярная команда. У нас даже были истории, когда нижегородцы пришли на стадион и сидели с шарфами «Спартака». Но для меня это было несколько странно.

Олег Иванович – топ-тренер для нашего футбола. На данном этапе он мало вовлечeн в жизнь «Пари НН». Хотелось бы большего. Особенно это касается работы с молодeжным составом.

Думаю, мы с ним пообщаемся. Если интерес со стороны Романцева будет, двинемся в этом направлении. Для нас Романцев – величина! Мы договорились с ним пообщаться», – сказал Удальцов.