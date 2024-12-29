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    • Спортивный директор «Пари НН» оценил работу Романцева с клубом

    Спортивный директор «Пари НН» оценил работу Романцева с клубом

    Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов высказался о работе в клубе бывшего главного тренера «Спартака» и сборной России Олега Романцева.

    «Я пришeл в «Пари НН», а Олег Иванович Романцев уже был здесь советником [генерального директора] Давида Валерьевича [Мелик-Гусейнова]. Пересекались с ним несколько раз. Последний раз Олег Иванович приезжал на игру со «Спартаком».

    Прекрасно понимаю природу его назначения. В Нижнем Новгороде «Спартак» – достаточно популярная команда. У нас даже были истории, когда нижегородцы пришли на стадион и сидели с шарфами «Спартака». Но для меня это было несколько странно.

    Олег Иванович – топ-тренер для нашего футбола. На данном этапе он мало вовлечeн в жизнь «Пари НН». Хотелось бы большего. Особенно это касается работы с молодeжным составом.

    Думаю, мы с ним пообщаемся. Если интерес со стороны Романцева будет, двинемся в этом направлении. Для нас Романцев – величина! Мы договорились с ним пообщаться», – сказал Удальцов.

    • 70-летний Романцев работает советником в «Пари НН» с декабря прошлого года.
    • Под его руководством «Спартак» 8 раз побеждал в чемпионате СССР и 1 раз в чемпионате России, 3 раза выигрывал Кубок России и 1 раз Кубок СССР.

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    Источник: «Чемпионат»

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    29.12.2024 21:38
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    Комментарии (2)
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    Cleaner
    1735502869
    Романцев должен работать с молодежкой Пари НН? Что за бред???...(((
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    WILDLING_HRUNDEL
    1735529635
    Короче специалист по допингу дурака валял и бухал в нижнем) О его работе то ни слова, набор слов что он какая то там величина и прочий бред
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