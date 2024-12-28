Канчельскис высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис оценил борьбу за чемпионство в российской Премьер-лиге.

«Конкуренты в борьбе за титул дарят шансы друг другу в этом сезоне. Для нейтрального болельщика это здорово, но нервы своим поклонникам клубы потрепали изрядно.

«Зенит» и «Краснодар» спокойно могли уйти в отрыв и убить интригу в РПЛ, но дрогнули, когда все было в их руках», – сказал Канчельскис.