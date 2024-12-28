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    Канчельскис высказался о чемпионской гонке в РПЛ

    Тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис оценил борьбу за чемпионство в российской Премьер-лиге.

    «Конкуренты в борьбе за титул дарят шансы друг другу в этом сезоне. Для нейтрального болельщика это здорово, но нервы своим поклонникам клубы потрепали изрядно.

    «Зенит» и «Краснодар» спокойно могли уйти в отрыв и убить интригу в РПЛ, но дрогнули, когда все было в их руках», – сказал Канчельскис.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    28.12.2024 13:49
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    Комментарии (3)
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    ...уефан
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    ...да пошёл бы ты, со своими суждениями. Если бы да кабы...
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