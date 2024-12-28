Канчельскис высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис оценил борьбу за чемпионство в российской Премьер-лиге.
«Конкуренты в борьбе за титул дарят шансы друг другу в этом сезоне. Для нейтрального болельщика это здорово, но нервы своим поклонникам клубы потрепали изрядно.
«Зенит» и «Краснодар» спокойно могли уйти в отрыв и убить интригу в РПЛ, но дрогнули, когда все было в их руках», – сказал Канчельскис.
- «Краснодар» и «Зенит» набрали по 39 очков в 18 турах РПЛ. Они делят лидерство.
- Далее идут «Спартак» (37), «Динамо» (35), «Локомотив» (35), ЦСКА (31).