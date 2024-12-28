Роналду оценил назначение Аморима в «Манчестер Юнайтед»

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, играющий сейчас за «Аль-Наср», высказался о работе Рубена Аморима в клубе АПЛ.

Португальского тренера назначили 11 ноября.

Под его руководством команда одержала 4 победы в 10 матчах при 1 ничьей и 5 поражениях.

«В «Спортинге» он проделал фантастическую работу, но АПЛ – это лига с самой высокой конкуренцией в мире.

Знал, что будет тяжело, но буря закончится – и взойдет солнце. Скрестив пальцы, я надеюсь, что у него и у клуба все будет хорошо.

Я по-прежнему люблю «Манчестер Юнайтед», – заявил Роналду.