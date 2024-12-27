Винисиус отреагировал на признание его лучшим игроком года по версии Globe Soccer Awards

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус высказался о получении приза лучшему игроку 2024 года на церемонии Globe Soccer Awards.

«Криштиану [Роналду] – мой кумир наряду с Неймаром. Для меня большая честь выиграть награду лучшему игроку сезона на глазах у двух моих кумиров.

Я хочу поблагодарить всех моих коллег и мою семью, а также «Фламенго», который дал мне проявить себя. Всех болельщиков, которые меня поддерживают. Globe Soccer – это награда, за которую я долго боролся», – сказал Винисиус.