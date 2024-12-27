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    «Реал» заинтересовался 19-летним игроком «Борнмута»

    «Реал» интересуется защитником «Борнмута» Дином Хейзеном. По данным As, испанский клуб давно следит за 19-летним игроком, но активизировался на фоне выступлений футболиста в АПЛ.

    «Реал» привлекает то, что Хейзен, имеющий гражданства Нидерландов и Испании, выступает за испанскую молодежную сборную.

    Однако в клубе не уверены, что уроженец Амстердама будет готов сразу стать игроком стартового состава и сомневаются, что защитник согласится на роль запасного.

    • Хейзен провел в этом сезоне 13 матчей за «Борнмут», забил 2 гола.
    • Срок его контракта с английским клубом истекает 30 июня 2030 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.

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    Источник: As

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    27.12.2024 17:58
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