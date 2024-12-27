«Реал» заинтересовался 19-летним игроком «Борнмута»

«Реал» интересуется защитником «Борнмута» Дином Хейзеном. По данным As, испанский клуб давно следит за 19-летним игроком, но активизировался на фоне выступлений футболиста в АПЛ.

«Реал» привлекает то, что Хейзен, имеющий гражданства Нидерландов и Испании, выступает за испанскую молодежную сборную.

Однако в клубе не уверены, что уроженец Амстердама будет готов сразу стать игроком стартового состава и сомневаются, что защитник согласится на роль запасного.