«Реал» заинтересовался 19-летним игроком «Борнмута»

«Реал» интересуется защитником «Борнмута» Дином Хейзеном. По данным As, испанский клуб давно следит за 19-летним игроком, но активизировался на фоне выступлений футболиста в АПЛ.
«Реал» привлекает то, что Хейзен, имеющий гражданства Нидерландов и Испании, выступает за испанскую молодежную сборную.
Однако в клубе не уверены, что уроженец Амстердама будет готов сразу стать игроком стартового состава и сомневаются, что защитник согласится на роль запасного.
- Хейзен провел в этом сезоне 13 матчей за «Борнмут», забил 2 гола.
- Срок его контракта с английским клубом истекает 30 июня 2030 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.