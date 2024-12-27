Мостовой: «Я не против Абаскаля»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова бывшего главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля о том, что и нынешние успехи команды – это его заслуга.

– Вышло интервью бывшего главного тренера «Спартака» Абаскаля, в котором он заявил, что нынешнюю команду полностью подготовил он, и нынешние успехи команды – это его заслуга. Как относитесь к такому заявлению?

– Когда я прочитал это высказывание, то сразу поехал в Шереметьево искать его багаж. Думал, может мне останется какая-нибудь его сумка. Все это смешно выглядит. Особенно сейчас, когда команда идет в первой тройке. Это доказывает, что когда нефутбольные люди попадают в большие команды, они лишний раз себя выдвигают. Вот вам свежий пример.

– Для чего он делает такие заявления? Может, работу ищет в России?

– Это посторонний человек для нашего футбола. Как он вообще попал в один из лучших клубов нашей страны? Безобразие. Он, получается, два года собирал свой багаж, а Станкович теперь его нашел. А почему Абаскаль не оставил багаж в «Гранаде», в которой он проработал совсем мало?

– Но было же в свое время аналогичное заявление Дмитрия Аленичева, которого сменил Каррера. Аленичев сказал, что команда туров десять играет так, как ее готовили, поэтому она держится на том фундаменте, который заложил предыдущий штаб. Как тогда относились к такому высказыванию?

– Там была другая ситуация, потому что Аленичева убрали в середине сезона. Именно он тогда готовил команду. И потом, на его место пришел тоже футбольный человек. Пусть Карреру и позвали в штаб случайно. Тут нет никаких вопросов. А Абаскаль оказался в «Спартаке» по объявлению. Он за два года начудил в «Спартаке» непонятно что, а теперь еще что-то говорит про багаж.

– Восемь месяцев прошло с момента ухода Абаскаля из «Спартака». За это время могли остаться какие-то наработки этого тренера? Он же пригласил, допустим, Угальде.

– Это не он приглашал Угальде. Этим занимались люди из спортивного блока, которые отвечают за трансферную политику. Тут надо понимать, что ты можешь пригласить сильного футболиста только в том случае, если у тебя есть на это деньги. У «Спартака» всегда был хороший трансферный бюджет. Если я завтра приду в команду, тоже начну приглашать сильных игроков.

– Но Абаскаль говорил, что долго следил за Угальде перед покупкой.

– И Станкович может сказать, что тоже следил за кем-то. Это нормальный рабочий процесс, зачем вообще об этом говорить? И потом, одно дело, когда ты следишь за игроком стоимостью 100 тысяч, а другое, когда платишь за новичка 15 миллионов. Если у клуба есть миллиарды, зачем хвастаться, что ты кого-то нашел? Попробуй сделать команду, когда у тебя 100 рублей в кармане.

– Если Абаскаль найдет в России работу, пусть даже в ФНЛ, это вас разочарует?

– Нет. Мое высказывание направлено не именно в отношении Абаскаля. Я не против него. Я недоумеваю, как такие люди попадают в наши топ-клубы. Если пришел бы какой-нибудь Хосе или Хуан, я бы сказал также.

Такие специалисты должны появляться в командах ФНЛ уровня «Шинника», «Сокола» и там учиться. А он заявлял, что приехал сюда учиться, работая в «Спартаке». Я бы тоже хотел поехать поучиться в «Реал» на зарплату в 5 млн долларов. Знаете, как бы я учился? На одни пятерки. И покупал бы кого хотел. А потом выгнали бы меня, я сказал бы: ну, извините, не получилось.